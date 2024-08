Auto si ribalta in galleria dopo tamponamento, cinque feriti

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Serravalle di Chienti (Macerata) dove un'automobile Kia si è ribaltata dopo aver tamponato una Golf Volkswagen all'interno della galleria Varano.

Cinque i feriti tutti soccorsi dal 118 e portati in ospedale a Camerino (Macerata). Non sono gravi.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 7, in direzione monti. A bordo della Kia c'erano tre ragazze poco più che 20enni. La conducente, di 22 anni, è originaria di Foligno.

All'interno della Golf due uomini di origine pachistana.

Da una prima ricostruzione, fatta dalla polizia stradale di Camerino, arrivata sul posto per i rilievi, la Kia avrebbe tamponato la Golf e per l'impatto si è ribaltata, facendogli da trampolino. E' stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco.

La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario delle operazioni di soccorso. La polizia attende gli esiti dell'alcol test a cui sono stati sottoposti i conducenti delle due vetture.

Da chiarire le cause del tamponamento. Il tunnel è dotato di telecamere che verranno visionate.



