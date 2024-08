Attore a 11 anni, un sirolese protagonista di thriller al cinema

Un bambino di Sirolo (Ancona) sarà tra i protagonisti del film "Eva", con gli attori Edoardo Pesce e Carol Duarte, destinato al grande schermo e girato ad Orvieto (Terni). E' Tommaso Zoppi, 11 anni, studente che a settembre andrà in seconda media. E' la sua prima esperienza e si troverà al fianco di Duarte, attrice brasiliana reduce dal successo del film "La Chimera", e Pesce, noto al cinema e tv per film e fiction come Romanzo Criminale, Ultimo, 20 sigarette e premiato con il David di Donatello per l'interpretazione in "Dogman" di Matteo Garrone, come attore non protagonista.

Il sirolese Tommaso è stato notato lo scorso anno, ad agosto, a Porto Recanati (Macerata), durante le selezioni per le comparse di "Giacomo Leopardi - Vita e amori del poeta", la fiction che andrà in onda il prossimo autunno su Rai 1 con la regia di Sergio Rubini. La selezione del casting infatti era la stessa e Tommaso era piaciuto alla regista Emanuela Rossi, originaria di Porto San Giorgio (Fermo). La produzione di "Eva" è della Courier Film di Claudio Corbucci. "Alla selezione di Leopardi non fu preso ma è stato chiamato per questo film - spiega la mamma di Tommaso, Francesca Celi - sarà il figlio dei protagonisti. Abbiamo iniziato le riprese ieri, ad Orvieto, e dureranno tre settimane. Tommaso è contento, emozionato e si trova molto bene. Per prepararlo al film è stato una settimana a Sabaudia dove ha conosciuto i suoi finti genitori per prendere un po' confidenza. Sul set si è ritrovato 50 persone quindi l'ambiente è un po' diverso ma lui è contento.

Un futuro da attore? Per ora non ci pensiamo è solo una esperienza, ancora non si rende conto, è tutto nuovo per lui e molto bello. Il personale è gentilissimo, non pensava di finire in un film che si vedrà al cinema e vive tutto questo serenamente".

Ieri Tommaso e la mamma erano ad Orvieto per le prime riprese, in un casale in aperta campagna. L'11enne ha dovuto indossare la maschera copricapo e l'abbigliamento protettivo contro le puntura da api perché veniva girata una scena in cui il padre, l'attore Pesce, è un apicoltore. Poi è passato al trucco per le finte punture. La trama di "Eva" è ancora top secret ma sarà un thriller a sfondo ambientalista. Le riprese finiranno il 28 settembre e si svolgeranno tra Orvieto, le Cascate delle Marmore e Roma.



