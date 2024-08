Assemblea Fidapa a Pesaro per indipendenza economica delle donne

La Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari (Fidapa) del distretto centro si riunirà in assemblea due giorni, il 7 e l'8 settembre, a Pesaro, capitale delle Cultura 2024. Luogo degli incontri la sala consiliare e la sala Rossa del Comune in piazza del Popolo. Da quattro regioni, Marche, Umbria, Lazio e Toscana, arriveranno centinaia di socie della federazione.

"La sinergia con le istituzioni è fondamentale per la nostra associazione - dice la presidente distrettuale Grazia Marino - poter organizzare la nostra assemblea nel palazzo comunale della capitale della Cultura 2024 pone il sigillo di autorevolezza delle iniziative che come Fidapa portiamo avanti con determinazione".

Il 7 settembre, nella sala Consiliare, convegno sul tema nazionale dal titolo 'Conta su di Te, l'indipendenza economica come strumento di libertà femminile' a cura della vicepresidente Fidapa Distretto Centro Catiuscia Ceccarelli.

Dopo il successo ottenuto ad Arezzo, torna anche a Pesaro l'appuntamento con la Young Hub, l'innovativo contenitore di idee voluto dalla presidente Marino per le socie under 35 del Distretto Centro, il futuro della Federazione.

I lavori della Young Hub si svolgeranno tra sabato e domenica nella sala Rossa del Comune, coordinati da Simonetta Cavalieri, presidente Social Innovation Society.

Domenica 8 settembre intera mattinata dedicata ai lavori assembleari.



