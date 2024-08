Sporcizia e cibo sul pavimento, il Nas fa chiudere agriturismo

Cibo appoggiato sul pavimento, grasso incrostato e sporcizia. I carabinieri del Nas di Ancona hanno fatto chiudere un agriturismo a Montegiorgio (Fermo). Il controllo risale a ieri, nell'ambito della campagna "Estate Tranquilla" promossa dal Comando Carabinieri Tutela della Salute di Roma.

Le verifiche, andate avanti nel week end e coordinate dal capitano Alfredo Russo, hanno riguardato anche un bar di Cingoli (Macerata), un ristorante ad Ancona e uno chalet di Civitanova Marche (Macerata) dove sono state effettuate multe sempre per scarse condizioni igienico-sanitarie.

L'agriturismo di Montegiorgio è stato trovato con gravi carenze igienico sanitarie in cucina e nel deposito degli alimenti. Trovata sporcizia diffusa, incrostazioni di grasso e scarti alimentari sulle attrezzature. Nel deposito degli alimenti c'era una mescolanza di alimenti a diretto contatto con il pavimento. Il ristorante annesso non aveva gli allergeni scritti sul menù dei clienti multato di 6mila euro. Non c'era il manuale di autocontrollo Haccp e per questa mancanza l'attività è stata multata di altri 2mila euro. Il titolare è stato multato di mille euro per le precarie condizioni igienico sanitarie. I carabinieri hanno chiesto e ottenuto dall'Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo di sospendere l'attività di ristorazione a partire da oggi.

Nel fine settimana i militari hanno controllato un bar di Cingoli (Macerata) trovato con scarse condizioni igienico sanitarie sia nel locale che nelle attrezzature. E' stata fatta una multa di mille euro.

In uno stabilimento balneare di Civitanova Marche (Macerata) il ristorante annesso è stato trovato sporco. Aveva diffuse inadeguatezze igieniche e sanitarie per le quali è stata fatta richiesta di provvedimenti prescrittivi all'Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata. Inoltre, vista la mancata esibizione nel locale degli orari di apertura al pubblico, il titolare del ristorante è stato sanzionato di mille euro.

Un ristorante di Ancona è stato invece multato di 2mila euro per non aver rispettato una o più procedure previste dal proprio piano di autocontrollo. Anche in questo locale sono state riscontrate inadeguatezze igieniche per le quali è stata fatta richiesta di provvedimenti prescrittivi all'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona.



