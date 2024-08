Sequestrato campetto da basket dopo il crollo del canestro

E' stato posto sotto sequestro il campetto da pallacanestro a Porto San Giorgio (Fermo), dove ieri un ventenne è rimasto gravemente ferito dal crollo di un canestro. La struttura lo ha colpito alla testa e per il ragazzo è stato necessario il trasporto d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Torrette di Ancona. Il ragazzo resta in rianimazione e le sue condizioni sono stabili.

Il sequestro, effettuato dai carabinieri, per far luce sulle responsabilità del crollo. Il canestro, infatti, si trova all'interno di un'area recintata ma che, essendo formalmente un'area verde attrezzata per gioco libero, dunque fruibile e aperta a tutti, sempre.

Sullo spazio in questione, dove il 20enne si trovava a giocare ieri mattina con il fratello minorenne, non vige alcun contratto di gestione o convenzione ed è quindi in capo al Comune.

Il primo cittadino, Valerio Vesprini, ha manifestato massima disponibilità da parte dell'amministrazione comunale e degli uffici dell'ente a collaborare con le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria per fare chiarezza sull'accaduto. Nelle prossime ore le attrezzature e le strutture nell'area in questione saranno oggetto di perizia tecnica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA