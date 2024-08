Sarta compie cento anni, festa a Penna San Giovanni

Penna San Giovanni (Macerata) ha festeggiato oggi una nuova centenaria, Licia Formentini. Sarta e casalinga è una affezionata del borgo ed è rimasta vedova nel 1977 quando è morto il marito Amadio Organtini.

Formentini è una donna la cui longevità è pari all'irreprensibilità dei valori su cui ha basato una vita di amore, impegno, onestà e dedizione alla famiglia, come testimoniano i figli Glauco e Fabio, le nuore Carla e Liana, i nipoti Giorgio e Dino, Rosanna e la pronipote Sofia.

La centenaria ha visto l'evolversi della sua città e dell'intero territorio, è stata testimone dei piccoli grandi eventi della storia, dai più lieti ai più tragici, come il terremoto del 2016. Un esempio di forza e resilienza per tutto il territorio che il sindaco Stefano Burocchi, a nome dell'amministrazione e della cittadinanza, ha voluto omaggiare con una celebrazione all'interno delle sale del Comune di Penna San Giovanni.

Licia ha ricevuto con gioia la pergamena realizzata per l'occasione e gli auguri festosi del sindaco e dell'amministrazione. "Ascoltare gli anziani, lasciare che parlino della loro vita - dice il primo cittadino citando il poeta Franco Arminio prossimamente ospite del borgo - è uno dei più preziosi ingredienti di una vita collettiva e personale di valore. Per questo ogni centenario è motivo di orgoglio, gioia, gratitudine e commozione per noi".



