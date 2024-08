Restyling galleria Ancona, un archistar abbellirà accesso città

Sicurezza e decoro. La galleria Risorgimento di Ancona sarà sottoposta ad una serie di interventi. Uno riguarderà l'aspetto estetico per migliorare l'accesso in città e il Comune, con l'assessorato ai Lavori Pubblici, ha affidato un progetto "all'archistar Enzo Eusebi, architetto di San Benedetto (Ascoli Piceno)" dice l'assessore Stefano Tombolini. Eusebi è definito il maestro della luce.

A metà ottobre il professionista, che vanta lavori anche oltre oceano, presenterà la sua idea all'assessore Stefano Tombolini e al resto della giunta del sindaco Daniele Silvetti.

Sarà un intervento di miglioramento per l'immagine di Ancona e c'è curiosità sulla sua presentazione.

Quello dell'archistar Eusebi sarà un tassello di altri due interventi per l'adeguamento alla nuova norma del sistema antincendio, da 180mila euro e da 400mila euro. Il primo è stato approvato questa mattina dalla giunta e l'intervento sarà fatto durante la notte, partirà entro un paio di settimane e riguarderà la parte impiantistica.

"Sarà appena percepibile agli occhi - spiega l'assessore Tombolini - perché gli operai lavoreranno di notte con la chiusura della galleria. Un secondo stralcio sarà di 400mila euro con un impegno di mutuo". Andrà a completare il primo sempre dal punto di vista tecnico e della illuminazione.

Un restyling completo dunque del tunnel che permette di entrare e uscire dal centro cittadino. Ci sarà una pianificazione pluriennale dell'opera che l'amministrazione comunale porrà in essere con il prossimo bilancio di previsione.





