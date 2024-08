Raf super ospite ad Ancona per la Festa del Mare

Sarà il cantante Raf, Raffaele Riefoli, l'ospite di punta della Festa del Mare di Ancona. Il cantautore italiano, celebre per molti brani tra cui la famosa "Self control", si esibirà sabato 31 agosto ai piedi del monumento ai caduti, al Passetto. Il concerto inizierà alle 21.45, ingresso libero.

L'annuncio lo ha dato l'assessore ai Grandi Eventi Angelo Eliantonio che per farlo ha scelto il canale della sua pagina Facebook. "Quaranta anni di carriera per celebrare l'edizione numero 40 della Festa del Mare" ha scritto l'assessore. Raf canterà i brani più noti della sua carriera artistica che lo hanno portato ai vertici delle hit musicali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA