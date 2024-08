Open day a Macerata per orientarsi su scelta studi università

Un'occasione per conoscere i corsi di laurea che spaziano nelle aree di linguistica, filosofica e letteraria, storico-archeologica, economica, giuridica, pedagogica, delle scienze politiche, della comunicazione, dei beni culturali e del turismo. Dopo il primo appuntamento di luglio, martedì 27 agosto all'Università di Macerata è di nuovo open day.

Chi è ancora incerto sulla scelta del corso di laurea o chi ha già deciso potrà vivere una giornata appositamente pensata per fornire informazioni e chiarimenti oltre all'opportunità di confrontarsi direttamente con docenti, tutor e staff dell'orientamento. Sarà possibile assistere alle presentazioni degli oltre trenta corsi di laurea. Per conoscere i dettagli, gli orari e il programma completo, è possibile consultare il sito unimc.it/openday.

Cuore della giornata sarà la sede in via Garibaldi 20, dove saranno allestiti, a partire dalle 9 e fino a sera, gli stand informativi liberamente accessibili dei cinque dipartimenti, della Scuola di studi superiori Giacomo Leopardi, del Centro linguistico, dell'Istituto Confucio, dell'Ente regionale per il diritto allo studio, del servizio bibliotecario, dei rappresentanti degli studenti e del Faro Housing.

Sempre a partire dalle 9, ogni ora, nell'Orto dei pensatori si svolgeranno le presentazioni dei corsi di laurea triennali e a ciclo unico, e, nel cortile interno, quelle dei corsi di laurea magistrali, divisi per dipartimento. E' consigliabile la prenotazione, sempre attraverso unimc.it/openday.

Per venire incontro alle esigenze delle famiglie e garantire il diritto allo studio, quest'anno l'Ateneo ha deciso di estendere la no tax area fino a 26mila euro di Iseeu, con significative riduzioni per redditi fino ai 40mila euro, e offrirà ancora più borse di studio extra in aggiunta a quelle erogate dall'Ente regionale per il diritto allo studio Erdis.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA