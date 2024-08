La Comunità di Capodarco (Fermo) amplia le prestazioni mediche

La Comunità Capodarco di Fermo amplia la specialistica ambulatoriale. Oltre alle prestazioni fisiatriche, neurologiche e neuropsichiatriche, da settembre ci saranno ecografie, visite ortopediche, urologiche e infettivologiche.

Dalla diagnosi alla terapia l'obiettivo è la cura a 360 gradi della persona in un centro medico efficiente e umano. Attiva da quasi 60 anni, oltre ai servizi sociali di accoglienza, la Comunità di Capodarco ha seguito un parallelo percorso rivolto alla riabilitazione e al benessere.

Attivati due centri ambulatoriali che operano in regime convenzionato all'interno della struttura e successivamente il centro privato Capodarco Riabilitazione, con sede a Porto San Giorgio (Fermo) in via Pasquale Cotechini 40. È qui che il Poliambulatorio Comunità di Capodarco prenderà sempre più forma, già dai primi di settembre, grazie all'arrivo di nuovi medici con pluriennale esperienza in strutture sanitarie pubbliche e private.



