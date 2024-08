Fiera di San Bartolomeo, 170 bancarelle a Fano

Tre giorni di bancarelle e tradizione a Fano (Pesaro e Urbino) con la fiera di San Bartolomeo. Si terrà dal 24 al 26 agosto e il percorso confermato è quello sperimentato lo scorso anno. La kermesse si estenderà dall'ex anfiteatro Rastatt in Sassonia fino a Largo Seneca del Lido di Fano.

Oltre 2 chilometri di bancarelle costeggeranno il mare, offrendo ai visitatori una passeggiata tra tradizione e innovazione. Già assegnati 131 posti fissi ai quali si aggiungeranno i commercianti giornalieri che si presenteranno il primo giorno della fiera, con l'obiettivo di completare i 170 stalli complessivamente disponibili.

La novità di quest'anno sarà il mercatino artigianale, una sezione dedicata che troverà spazio nella zona tra viale Simonetti e viale Cairoli.

"L'introduzione del mercatino straordinario dell'artigianato rappresenta un impegno concreto per migliorare la qualità delle merci offerte - dichiara l'assessore agli Eventi Alberto Santorelli -. Vogliamo dare risalto all'artigianato locale e garantire una maggiore varietà e qualità ai visitatori della fiera di San Bartolomeo, valorizzando al contempo le tradizioni".

All'interno della fiera ci sarà spazio anche per la Fiera Franca dei Bambini e dei Ragazzi, che si terrà nella tensostruttura della Sassonia dalle 14 alle 20, durante i tre giorni della manifestazione. Promossa dalla vicesindaco Loretta Manocchi, con il supporto della "Città delle Bambine e dei Bambini," l'iniziativa è aperta a ragazzi di età compresa tra i 3 e i 16 anni.

"Durante la Fiera Franca dei Ragazzi potranno svolgersi operazioni di scambio e baratto di giochi, libri, fumetti e oggetti realizzati manualmente esclusivamente tra ragazzi - conferma Manocchi -. Saranno disponibili 30 postazioni per i piccoli commercianti che dovranno comunque essere accompagnati da un adulto. È importante ricordare che la partecipazione non richiede prenotazione, pertanto l'ingresso è libero".



