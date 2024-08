Fiamme Gialle, tenente Vescia al comando tutela finanza pubblica

Il tenente Antonio Vescia è il nuovo comandante della sezione tutela finanza pubblica del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Fermo.

Originario di Trani, 56enne sposato e con 2 figli, il tenente Vescia è laureato in Economia e Management ed ha maturato, in qualità di Ispettore presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ancona, una consolidata esperienza in diversi comparti operativi.

Raccoglie il testimone dal suo predecessore, il tenente Stefano Quaranta che, dopo cinque anni di servizio a Fermo, lascia il comando della sezione per raggiungere il comando generale della guardia di finanza di Roma.

N el dargli il benvenuto, il comandante provinciale di Fermo, il colonnello Massimiliano Bolognese ha rivolto all'ufficiale neo-assegnato il proprio cordiale augurio di buon lavoro, auspicando il massimo impegno ed entusiasmo nelle delicate funzioni che andrà ad assolvere. Il colonnello Massimiliano Bolognese ha rivolto un sentito ringraziamento al tenente Stefano Quaranta per la collaborazione fornita ed il proficuo lavoro svolto negli anni di permanenza a Fermo, rivolgendogli i migliori auspici per il nuovo prestigioso incarico che andrà a ricoprire.



