Federica Pellegrini si riposa nelle Marche, posta foto dal lido

Federica Pellegrini sceglie le Marche per ricaricarsi durante le vacanze estive. La Divina ha postato una foto sui suoi profili social mentre si copre con un telo bianco, seduta su un lettino dei massaggi.

Per riposarsi ha scelto il lido e hotel Excelsior di Pesaro, la città di cui è originario il marito Matteo Giunta. L'ex campionessa di nuoto ha scritto #recharge con tanto di emoticon di chi si rilassa.

E' la sua prima estate da mamma dopo la nascita della figlia Matilde. L'Excelsior, una struttura di lusso a cinque stelle dove il comfort non manca, ha al suo interno camere e Spa incorporata oltre ad un lido privato per i suoi clienti.



