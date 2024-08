Un incendio si è sviluppato oggi all'interno di un capannone in via Pirelli. Le squadre di Civitanova e Macerata, con tre autobotti e un'autoscala, hanno spento le fiamme con l'ausilio del liquido schiumogeno e messo in sicurezza la zona dell'intervento.

Sul posto funzionario dei vigili del fuoco per verificare l'origine dell'incendio.



