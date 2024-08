Auto rubata nella notte, subito bloccata dalla Polizia

Auto rubata nella notte. Ma da lì a poche ore le Volanti della Polizia di Stato la intercettano e la bloccano: alla guida un uomo dell'est Europa. Indagine lampo della Polizia di Stato della questura di Fermo che in poche ore è riuscita a rintracciare un'utilitaria rubata e a restituirla alla legittima proprietaria.

La vettura, una Citroen C3, è stata rubata nel corso della nottata appena trascorsa. Ma questa mattina tre Volanti l'hanno bloccata in via Romita, nel quartiere fermano di Lido Tre Archi.

Al volante dell'utilitaria un uomo originario dell'est Europa che non ha saputo fornire ai poliziotti spiegazioni sul perché si trovasse al volante del veicolo. Ora l'uomo rischia una denuncia per ricettazione.

La vettura, dopo i rilievi e gli accertamenti è stata riconsegnata alla legittima proprietaria. Decisivo il segnale gps di cui l'auto era dotata, un segnale che ha fornito tracce decisive agli agenti che hanno stretto il cerchio sulla geolocalizzazione del veicolo, rintracciato intorno alle 8,30 a Lido Tre Archi. Si indaga per risalire all'identità del malvivente che ha rubato l'auto.



