Rof, un duo arpa-fagotto per Rossinimania

E' ancora protagonista il Rof per l'appuntamento con Rossinimania: giovedì 22 agosto alle 11 al Teatro Rossini si terrà infatti il concerto del duo composto da Delphine Constantin-Reznik (arpa) e Roman Reznik (fagotto).

Saranno proposti arrangiamenti per fagotto ed arpa di musiche di G. Rossini (l'Allegro agitato dal Vol. XIV dei Péchés de vieillesse, la Canzone del salice «Assisa appiè d'un salice» da Otello e la Cavatina di Ninetta «Di piacer mi balza il cor» dalla Gazza ladra), Mozart (la Sonata per violino e pianoforte n. 21 in Mi min., K 304), A. E. Pratté (le Variazioni per arpa su un tema tradizionale svedese), C. W. Gluck (l'Aria di Orfeo «Che farò senza Euridice? » da Orfeo ed Euridice) e E.

Parish-Alvars (la Grande Fantasia per arpa sul Moïse di Rossini, Op. 58).

Arpista, nata a Parigi, Delphine Constantin-Reznik fa parte di uno dei principali ensemble svedesi, il Norrköpings Symfoniorkester, e si è affermata in tutto il mondo come appassionata sostenitrice del suo strumento. Esegue regolarmente come solista i principali concerti per arpa e lavori su commissione con orchestre come la Nordic Chamber Orchestra, la Swedish Chamber Orchestra, l'Orchestra Sinfonica Nazionale dell'Ucraina, l'Argovia Philharmonic, la Swedish Royal Navy Band, la Pori Sinfonietta (Finlandia), la Minsk Chamber Orchestra (Finlandia), l'Orchestra da Camera di Minsk, la Filarmonica di Kharkiv e molte altre. È invitata a tenere recital e concerti di musica da camera in vari festival e sedi concertistiche in tutto il mondo.

Fagottista, nato in Ucraina, Roman Reznik ha studiato a Vienna con Milan Turkovic, a Berlino con Eckart Huebner e a Basilea con Sergio Azzolini. È stato per tredici anni fagottista solista della Oslo Philharmonic Orchestra ed è ricercato e riconosciuto solista, ma anche musicista da camera e orchestrale con vari ensemble in tutto il mondo.

Tra le orchestre con cui si è esibito figurano: l'Utopia Orchestra di Teodor Currentzis, l'Orchestra Internazionale Rachmaninoff, la Royal Philharmonic di Londra e la Mahler Chamber Orchestra. Numerosi compositori gli hanno dedicato concerti per fagotto. È il fondatore e direttore artistico dell'orchestra da camera Camerata Ostrogothia di Norrköping, Svezia, specializzata nell'esecuzione di tesori musicali nascosti, soprattutto svedesi. Tra i suoi mentori nella direzione d'orchestra c'è Jukka-Pekka Saraste.



