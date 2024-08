Rof, Daniela Barcellona chiude i concerti di Belcanto

L'ultimo dei Concerti di Belcanto in programma al Rof 2024 si terrà mercoledì 21 agosto alle 16 al Teatro Rossini: ne sarà protagonista Daniela Barcellona, una delle cantanti più amate dal pubblico del Festival, accompagnata al pianoforte da Alessandro Vitiello.

Saranno proposti brani di M. de Falla (Siete canciones populares españolas), F. P. Tosti (Quattro canzoni d'Amaranta), F. Chopin (Polonaise in Do diesis min., Op. 26 N. 1 e Polonaise in La magg. «Militare», Op. 40 N. 1)), G. Rossini (brani da Péchés de vieillesse, Vol. 1 Album italiano; Recitatitvo «Oh patria!» e Cavatina di Tancredi «Di tanti palpiti» da Tancredi), A. Thomas (Air de Mignon «Connais-tu le pays» da Mignon) e G.

Donizetti (Récitatif «L'ai-je bien entendu» et Air de Léonor «O mon Fernand» da La Favorite).

Mezzosoprano, Daniela Barcellona è nata a Trieste, dove ha compiuto gli studi musicali e vocali sotto la guida di Alessandro Vitiello. Dopo aver vinto prestigiosi concorsi internazionali, debutta come protagonista nel Tancredi al Rossini Opera Festival di Pesaro nel 1999, affermandosi da allora come interprete di riferimento dei ruoli en travesti, che la vedono protagonista dei più prestigiosi teatri al mondo.

Fra i riconoscimenti che le sono stati assegnati si ricordano il "Premio Abbiati", il premio "Lucia Valentini-Terrani", l'"Aureliano Pertile", l'"International Opera Award", il premio "CD Classica", il "Rossini d'oro", il "San Giusto d'Oro", il "Sigillo trecentesco" di Trieste, l'"Oscar della lirica", l'"Olivier Award", il "Pesaro Music Award", il "Tutto Verdi International Award".

Numerose le incisioni discografiche: monografie dedicate a Scarlatti e Pergolesi; opere di Rossini; Bellini, Mayr, Meyerbeer e Berlioz; nonché il Requiem verdiano nella celebre incisione con Claudio Abbado e i Berliner Philharmoniker e una pluripremiata registrazione integrale della Semiramide pubblicata da Opera Rara.



