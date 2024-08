Mostra genitali a due ragazze, denunciato per violenza sessuale

Si è appostato in un sottopasso del lungomare nord, a Civitanova Marche (Macerata), mostrando i genitali e palpeggiando due ragazze che camminavano.

Poi si è dato alla fuga in bicicletta. Denunciato un 27enne per violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico.

L'episodio risale alla mattina del 16 agosto scorso, a mezzogiorno, in via Matteotti, e il molestatore è stato identificato dai carabinieri. E' residente a Montegranaro (Fermo), con precedenti penali anche a sfondo sessuale.

Le due vittime, una minorenne, hanno fornito una descrizione dell'aggressore e l'attività d'indagine dei militari della Compagnia di Civitanova ha permesso di risalire al 27enne. Utili sono state anche le telecamere del sistema pubblico di videosorveglianza.



