Marche a segno con il Lotto. Nelle ultime due estrazioni, come riporta Agipronews, vinti un totale di oltre 32mila euro: venerdì 16 agosto premio da 22.500 euro per un giocatore di Porto Recanati (MC), mentre nel concorso successivo, 9.750 euro sono stati centrati a Pesaro.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 5,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 822 milioni di euro da inizio anno.



