Il Matisse Ensemble chiude il Durante Festival 2024

Giovedì 22 agosto, a Palazzo Ducale di Urbania (Pesaro e Urbino), spazio ai giovani talenti con il Matisse Ensemble, con la flautista Margherita Brodski, il mezzosoprano Saori Sugiyama e Davide Massacci al pianoforte.

E' l'appuntamento conclusivo del Durante Festival 2024.

Omaggia la grande tradizione dell'opera lirica con musiche di celebri autori quali Rossini, Bellini, Verdi, Bizet, Saint-Saëns e Čajkovskij, per voce e pianoforte e pianoforte solo, a fianco di trascrizioni per flauto e pianoforte (Fantasia sulla Traviata e Carmen Fantasie Brillante). Una dedica particolare è riservata a Giacomo Puccini nel centenario della morte del compositore toscano.

La ventenne flautista romana Margherita Brodski appartiene a una famiglia di musicisti. Studia con Andrea Oliva all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Vincitrice di diversi concorsi internazionali, si è esibita come solista in numerosi festival.

Il mezzosoprano Saori Sugiyama nasce nel 1996 a Niigata, in Giappone. Dopo avere completato gli studi all'Accademia per l'opera del Nuovo Teatro Nazionale di Tokyo, è stata selezionata all'Accademia Rossiniana "Alberto Zedda" 2023, debuttando nei ruoli di Melibea e Maddalena nel Viaggio a Reims.

Davide Massacci nasce a San Benedetto del Tronto nel 1997.

Inizia fin da giovane a suonare il pianoforte e nel 2015 entra a far parte dell'Accademia Pianistica Internazionale "Beniamino Gigli" di Recanati, dove studia con i maestri Gianluca Luisi e Lorenzo Di Bella. È stato premiato in diversi concorsi nazionali e internazionali e tiene regolarmente recital sia come solista, sia come camerista.

Costo del biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro per gli under 25 e gli over 65. I biglietti sono disponibili sul portale liveticket.it. I biglietti rimasti disponibili saranno messi in vendita direttamente sul luogo dell'evento a partire da un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.

Informazioni www.visiturbania.com oppure rivolgersi all'Ufficio Turismo di Urbania 0722313140 - turismo@comuneurbaniapu.it. In caso di maltempo i concerti si terranno nel Teatro Comunale Bramante (Piazza San Cristoforo, Urbania).

Le attività dell'Ente Concerti sono realizzate con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Marche, Assessorato alla Bellezza del Comune di Pesaro e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro



Riproduzione riservata © Copyright ANSA