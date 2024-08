Crisi idrica, vertice Viva Servizi-sindaca Serra San Quirino

Verificare le problematiche relative alle criticità presentate dal sindaco Debora Pellacchia per quanto concerne l'erogazione del servizio idrico e ritrovarsi nelle prossime settimane per fare il punto ed aggiornare priorità e programmazione. E' il dossier affrontato nel corso dell'incontro oggi tra i vertici di Viva Servizi, presenti il Presidente Andrea Dotti e il Direttore Moreno Clementi, la Prima cittadina, l'assessore e i dirigenti del comune di Serra San Quirico.

"Il confronto costante con i sindaci del territorio servito fa parte del nostro lavoro - ha detto il Direttore Clementi - e gli interventi che si rendono necessari sulla rete in questo periodo dell'anno, soprattutto in un'estate complessivamente molto siccitosa come questa, non hanno certo il carattere dell'eccezionalità".

Viva Servizi che gestisce il servizio idrico integrato in 43 comuni per complessivi 5.200 Km di rete si è impegnata ad una rapida verifica tecnica a cui farà seguito, entro un paio di settimane, un ulteriore incontro nel quale condividere priorità e programmazione temporale.

I programmi di medio e lungo termine di Viva prevedono la progressiva digitalizzazione di tutta la rete gestita con l'obiettivo di una drastica riduzione delle perdite.

"L'assegnazione di fondi Pnrr, per quasi 28 milioni di euro, - ha concluso Clementi - ci consentiranno entro marzo 2026 di completare il progetto di digitalizzazione di buona parte della rete idrica che costerà complessivamente 37 milioni e consentirà di puntare all'abbattimento di un terzo della percentuale di dispersione portandola a circa il 23%, dall'attuale 36%, mentre la media nazionale si attesta al 39%".

Pellecchia ha ringraziato presidente e direttore di Viva Servizi per la disponibilità a presenziare all'incontro e a recepire le nostre istanze così come a ritrovarci in tempi brevi per un nuovo tempestivo aggiornamento che tuteli le necessità dei cittadini di Serra San Quirico per un servizio sempre più puntuale ed efficiente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA