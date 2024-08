Aeroporto delle Marche in crescita, a luglio più 20% passeggeri

Cresce anche nel mese di luglio il traffico passeggeri dell'Aeroporto delle Marche che registra, rispetto allo stesso periodo del 2023, un +20%.

"Aspettando il nuovo bando per la continuità territoriale - osserva il presidente della Regione Francesco Acquaroli - continuano ad arrivare buonissime notizie dall'aeroporto. Se nel primo trimestre del 2024 è cresciuto del 21% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in un contesto dove il traffico italiano è cresciuto del 12% e quello europeo del 9%, questo trend si conferma anche negli ultimi mesi. I risultati di luglio si attestano al 20% di crescita con significativi incrementi degli arrivi stranieri".

Lufthansa ha fatto sapere che a luglio sono stati mille gli arrivi da oltreoceano (New York, Boston, Chicago e Toronto) e 1.600 dal nord Europa.

"Cresce l'aeroporto, che registra giornate con record assoluti di passeggeri, e cresce la nostra regione - continua il governatore delle Marche - uscendo finalmente dalla condizione di isolamento a cui era stata relegata per anni. Tutto questo grazie alla collaborazione fattiva con l'amministratore delegato dell'Aeroporto, Alex D'Orsogna, che ringraziamo per aver impresso una svolta significativa a questa nostra infrastruttura strategica".



