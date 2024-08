Abbandono di rifiuti, agenti scovano tre trasgressori

Ripetuti abbandoni di rifiuti impropri, trovati e sanzionati tre cittadini responsabili di aver depositato a Fabriano (Ancona) armadi, materassi, reti e mobili dove non era consentito. Sono stati scoperti dalla polizia locale dopo una attività di indagine e sono stati multati di 100 euro ciascuno.

Gli agenti, per far fronte ad un fenomeno in aumento, hanno intensificato i controlli in città e nelle frazioni pattugliandole isole ecologiche e utilizzando le telecamere.

Nelle ultime settimane era stato riscontrato un aumento degli abbandoni in danno al decoro urbano. Presa di mira soprattutto l'isola ecologica Ecofil di via Caduti di Nassyria. Abbandoni frequenti sono stati segnalati anche in zona San Silvestro e zona Pedemontana.

"Il decoro urbano è ciò che qualifica il senso civico di una comunità - dice il sindaco Daniela Ghergo -. L'abbandono in strada di rifiuti è una pratica da debellare con decisione, anche attraverso la collaborazione attiva di tutti i cittadini, che sono invitati a segnalare episodi di degrado e abbandono in modo da consentire alle forze di polizia di intervenire e sanzionare gli autori. L'attività svolta dalla polizia locale che ha consentito di individuare e sanzionare gli autori degli episodi illegali, deve rafforzare la fiducia dei cittadini nell'efficacia della loro collaborazione. La capacità di tutelare il decoro urbano della nostra città dipende dal contributo di tutti".



