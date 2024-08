Ruba profumi per 400 euro, denunciato dai Carabinieri

Denunciato dai carabinieri della stazione di Porto San Giorgio un cittadino di origini marocchine di 34 anni. E' accusato d'aver sottratto, da un negozio, numerosi profumi per un valore complessivo di oltre 400 euro con la complicità di una donna tuttora ignota. L'uomo è stato individuato grazie alle indagini dei militari dell'Arma, scattate dopo la denuncia del proprietario dell'attività commerciale, e all'analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblica e privata presenti in zona.

Il ruolo svolto dai Carabinieri nella salvaguardia della sicurezza e nell'azione di contrasto alla criminalità è di fondamentale importanza per la tutela dei cittadini e per il mantenimento dell'ordine pubblico rafforzando così la percezione della sicurezza nella comunità locale. I Carabinieri invitato i cittadini a segnalare ogni episodio sospetto al numero di emergenza 112.



