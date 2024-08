Istituito il premio 'Mazzone', va a Ranieri e Guardiola

Un premio alla memoria di Carlo Mazzone nel primo anniversario della sua morte, avvenuta il 19 agosto 2023 ad Ascoli Piceno, è stato istituito dalla famiglia del compianto allenatore romano, ascolano di adozione.

La famiglia, che risiede da sempre ad Ascoli Piceno, ne ha dato notizia oggi all'ANSA comunicando che per il 2024 il premio sarà consegnato a due allenatori, Claudio Ranieri, per la sua carriera, e a Pep Guardiola, che è stato allievo di Mazzone, per i risultati straordinari fin qui ottenuti. La consegna del "Premio Carlo Mazzone" a Guardiola e Ranieri avverrà nel corso di una cerimonia in base agli impegni dei due allenatori.

Mazzone è scomparso il 19 agosto del 2023 all'età di 86 anni.

Ad aprirgli la strada verso una fulgida carriera di allenatore è stato il 'presidentissimo' dell'Ascoli Calcio Costantino Rozzi, il primo ad affidargli una panchina tra il 1968 e il 1969, dopo che un grave infortunio aveva interrotto la sua carriera di calciatore.

Mazzone, che in quegli anni mise su famiglia ad Ascoli Piceno, guidò la squadra bianconera prima dalla serie C alla B e poi allo storico primo campionato di serie A che i bianconeri disputarono nella stagione '74/75. In carriera ha in seguito allenato anche Fiorentina, Catanzaro, Bologna, Lecce, Pescara, Cagliari, Roma, Napoli, Perugia, Brescia, Livorno.

Il Comune di Ascoli Piceno il 30 ottobre del 2022 gli ha conferito la Cittadinanza onoraria in occasione di un evento al teatro Ventidio Basso, ultima apparizione pubblica di Carlo Mazzone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA