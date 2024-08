Le squadre della stazione di Macerata del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sono impegnate in un intervento di soccorso nella Valle del Rio Sacro, Monti Sibillini per un gruppo di quattro escursionisti che ha smarrito il sentiero.

Due di loro sono stati recuperati dall'elicottero Drago dei Vigili del fuoco e altri due sono in attesa di essere recuperati.



