Addio a Massimo Marcaccio, ex presidente Parco Sibillini

E' morto all'età di 68 anni presidente del Parco dei Sibillini, dal 2007 al 2012, Massimo Marcaccio. Da Assessore all'ambiente della provincia di Ascoli Piceno Marcaccio è stato prima ancora membro attivo della Comunità del Parco, organo che rappresenta tutti i sindaci e gli amministratori del territorio dell'area protetta, per poi essere nominato Presidente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, a coronamento del suo impegno in campo ambientale.

Cinque anni intensi, quelli del suo mandato, caratterizzati dal continuo dialogo con le realtà amministrative locali, impegno preso fin dall'inizio quando si presentò con queste parole: "Insieme lavoreremo alla creazione di un sistema tra le tante realtà del territorio e insieme potremo far si che il Parco Nazionale dei Monti Sibillini diventi un attore propositivo, e non solo difensivo, delle dinamiche politiche e sociali del territorio" Un quinquennio di grandi risultati per il Parco, capace di convogliare ed indirizzare finanziamenti europei e regionali, risultati fondamentali per lo sviluppo del territorio.

Progetti importanti sono stati portati avanti, anche di rilievo internazionale, come la strategia quinquennale di sviluppo turistico rinnovata nell'ambito della Carta Europea del Turismo Sostenibile, uno dei più importanti sistemi di certificazione internazionale delle aree protette, o i due progetti Life, quello di reintroduzione del Camoscio e il Life ex-tra (progetto per la riduzione dei conflitti tra il lupo e le attività zootecniche), grazie al quale il Parco ha avviato un proficuo e attivo confronto con gli attori locali e in particolare con gli allevatori.

A questi progetti, esempio di conciliazione tra gli obiettivi della conservazione e lo sviluppo sostenibile del territorio, si aggiunge il completamento del sistema di fruizione del Parco, con la creazione e la segnatura di 17 percorsi escursionistici.

Il lavoro di Massimo Marcaccio - si legge nella nota del Parco - è stato fondamentale anche nel campo dell'educazione ambientale, dove il Parco dei Sibillini ha reperito fondi regionali e ministeriali, che hanno favorito una grande crescita dei Centri di educazione ambientale del territorio e il conseguente miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta didattico-ricreativa. Così come ha saputo ascoltare il territorio, Massimo Marcaccio ha saputo instaurare un dialogo continuo e proficuo con tutti i suoi collaboratori, che lo ricordano con stima e affetto.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Comunità del Parco, il Direttore e i dipendenti del Parco Nazionale dei Monti Sibillini porgono le più sentite condoglianze per la perdita di Massimo Marcaccio alla sua famiglia e a tutti i suoi cari.





