A fuoco autovettura a gpl ad Acquaviva Picena

Un incendio a un'autovettura alimentata a gpl si è verificatosi poco dopo le 15,30 di oggi ad Acquaviva Picena (Ascoli Piceno). L'intervento di messa in sicurezza ha tenuto impegnata una squadra del distaccamento di San Benedetto del Tronto dei Vigili del fuoco, intervenuta in via San Francesco, dove il mezzo era in sosta.

I pompieri, intervenuti con tre mezzi, hanno operato oltre che estinguere le fiamme anche per schierarsi a protezione di alcune abitazioni presenti a pochi metri dalla vettura. Spento l'incendio con l'ausilio di liquido schiumogeno, hanno bonificato la zona, spegnendo anche alcune sterpaglie a margine della strada.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA