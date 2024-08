I vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona, in via Fanti, alle 2 circa della notte scorsa, per la liberazione di due piccoli pipistrelli che erano rimasti incastrati nel vano scale di un condominio.

Gli operatori dei vigili del fuoco sono riusciti a recuperare i due volatili e successivamente liberarli in ambiente.



