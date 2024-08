Occupano uno stabile, tre i denunciati dalla polizia

I poliziotti della squadra Volante sono intervenuti nei pressi di via Flaminia a seguito di una segnalazione che riferiva di un immobile occupato. Il proprietario ha chiesto l'intervento della polizia dopo aver scoperto che nell'immobile erano presenti degli estranei. Tre le denunce.

Entrati nell'edificio i poliziotti, al piano superiore, all'interno di una camera da letto, hanno trovato tre uomini.

Interrogati sul perché si trovassero abusivamente all'interno dell'abitazione non hanno fornito alcuna valida spiegazione.

Inoltre una delle finestre risultava aperta e con segni di forzatura, segno che era stata utilizzata per accedere abusivamente all'interno della villa.

I tre uomini sono stati accompagnati in Questura dai poliziotti e identificati: si trattava di un italiano di circa 19 anni; un giovane di origine marocchina di circa 20 anni ed uno di origine tunisina di circa 22 anni.

Tutti e tre venivano denunciati ai sensi dell'art. 633 c.p.

per il reato di invasione di terreni o edifici. Inoltre, sui due stranieri pesavano due ordini di espulsione dal territorio nazionale emessi nel mese di luglio scorso uno dal Questore di Ancona Capocasa e l'altro dal Questore di Potenza. Per l'inottemperanza a tali provvedimenti i due stranieri sono stati denunciati.



Lite di una coppia, i poliziotti mediano e finisce lì

Durante la notte i poliziotti sono intervenuti nei pressi di corso Amendola dove veniva segnalata una lite tra un uomo ed una donna. Giunti sul posto i poliziotti trovavano la coppia intenta a litigare, lei seduta all'interno dell'autovettura, lui in piedi accanto allo sportello. L'uomo, italiano di circa 45 anni, ancor prima che i poliziotti gli chiedessero spiegazioni, riferiva che lui e la donna non stavano litigando, ma stavano solo e semplicemente colloquiando. La donna, anch'ella italiana di circa 47 anni, invece riferiva che si trovavano lì per chiarire definitivamente i motivi della rottura della loro relazione sentimentale. Riferiva inoltre che l'uomo non condivideva l'epilogo del loro rapporto e per tale motivo continuava a chiamarla con insistenza. I poliziotti intervenuti si preoccupavano di allertare il personale sanitario, tuttavia i due rifiutavano categoricamente. Pertanto procedevano riportare la calma tra i due i quali, dopo essersi tranquillizzati andavano via separatamente dal luogo.

