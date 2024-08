I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda mattinata, nella frazione di Ponte Ete - Caldarette sulla sp 87, per un incidente stradale tra un'autovettura ed una motocicletta.

La squadra di Fermo ha messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale del 118. Il conducente della moto è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette in eliambulanza.



