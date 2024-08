'Harp4Green', il tour di Raoul Moretti fra Adriatico e Appennino

Albe, tramonti e notti stellate hanno fatto finora da sfondo ai concerti di Raoul Moretti che sta celebrando 25 anni di carriera in musica, accompagnato dalla sua arpa elettrica, con il tour 'Harp4Green', nella prima fase, a luglio, denso di appuntamenti in luoghi magici della Sardegna; dal 22 agosto il musicista riparte con concerti lungo l'Adriatico e sull'Appennino, con date a Forlimpopoli, Scanno, Ancona e Pesaro. "Il bilancio finora è molto positivo, tra luoghi di grande suggestione e storie da raccontare. La partecipazione del pubblico è stata sempre numerosa e molto calorosa - racconta Moretti all'ANSA - Ho avuto l'occasione per parlare di sostenibilità, del tour a impatto zero con compensazione delle emissioni e utilizzo di power unit a energia solare, dell'importanza delle nostre piccole azioni per una transizione sostenibile, in un momento in cui un grande movimento popolare in Sardegna sta fronteggiando la grande speculazione energetica fuori controllo che, mascherandosi sotto l'etichetta 'green', minaccia il territorio paesaggistico e architettonico senza nessun criterio, senza tenere conto delle Comunità".

Tutta l'attività del tour dell'arpista, infatti, è 'carbon neutral', con concerti alimentati a energia solare autoprodotta con un impianto fotovoltaico portatile. "Fourgreen, sponsor tecnico, calcolerà il mio impatto sull'ambiente anche sulla base dei mezzi usati per spostarmi e indicherà le azioni compensatrici".

"Non vedo l'ora di arrivare nel centro Italia per le date del 22 a Forlimpopoli dove, insieme a Beppe Dettori, ritirerò il Premio Folk&World2023; di raggiungere l'Abruzzo il 25 per partecipare a 'Scanno, borgo in festival', in piazza Madonna delle Grazie, di proseguire il 28 con il concerto all'alba ad Ancona per il Festival Adriatico Mediterraneo, e infine il 29 a Pesaro con una performance unica nel Bosco che Cammina, con l'interazione delle Note delle Piante di Robin Grandini".

Poi si torna in Sardegna con altre date prima del festival Internazionale 'Arpe del Mondo' di cui Raoul Moretti è direttore artistico. La decima edizione è in programma a ottobre a Cagliari.



