Caoduro protagonista del secondo dei concerti lirico-sinfonici

Il secondo dei Concerti lirico-sinfonici della 45/a edizione del Rossini Opera Festival si terrà martedì 20 agosto alle 15.30 al Teatro Rossini e avrà come protagonista il baritono Giorgio Caoduro, con Jacopo Brusa alla guida dell'Orchestra Sinfonica G. Rossini.

Nel programma del concerto figurano musiche di Händel (l'Aria per basso "Revenge, Timotheus cries" da Alexander's Feast e Il recitativo "O voi, del mio poter" e Aria di Zoroastro "Sorge infausta una procella" da Orlando), Mendelssohn (l'Ouverture in Do magg. Trompeten-Ouvertüre, Op. 101) Rossini (la Sinfonia e l'Aria di Batone "Una voce m'ha colpito" dall'Inganno felice, la Cavatina di Dandini "Come un'ape ne' giorni d'aprile" dalla Cenerentola e la Sinfonia e l'Aria di Assur "Sì, vi sarà vendetta" da Semiramide) e Britten (Suite of five movements from Rossini da Soirées musicales, Op. 9).

Baritono, nato a Monfalcone, Giorgio Caoduro è ospite dei maggiori teatri: Covent Garden, Opéra de Paris, La Scala, Opera di Roma, Maggio Musicale Fiorentino, Regio di Torino, Berlin Staatsoper, Deutsche Oper Berlin, Sempe- roper Dresden, Frankfurt Opera, Liceu di Barcelona, Opéra de Lausanne, San Fran- cisco Opera, Los Angeles Opera, Sydney Opera House. Ha collaborato con direttori come Harding, Mehta, Conlon, Oren e con registi quali Pizzi, Savary, Ronconi, Servillo, Bellocchio.

Noto soprattutto come interprete di Rossini e Donizetti, è un versatile interprete anche di Puccini e Verdi. Ha partecipato a Rigoletto a Mantova con Domingo e Metha e ha ricevuto l'australiano Green Room Award. Di recente si è distinto nell'Italiana in Algeri al Liceu di Barcelona, Maria Stuarda alla Sydney Opera House, Il signor Bruschino al Teatro Comunale di Bologna, Don Giovanni al Teatro Petruzzelli, L'elisir d'amore a Bordeaux.



