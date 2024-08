Torre di Palme vince la Cavalcata dell'Assunta di Fermo

La contrada di Torre di Palme ha vinto il Palio dell'Assunta di Fermo, edizione 2024. Ieri pomeriggio, infatti, al termine della corsa nel cuore della città di Fermo, è stato Stefano Saiu in sella a Coram Lathe a tagliare il traguardo per primo, dopo un testa a testa con il cavallo e il fantino di Fiorenza. A seguire le contrade di Molini Girola, San Bartolomeo e Capodarco.

Dopo la vittoria, in piazza sono scoppiati i festeggiamenti e il priore della contrada di Torre di Palme, Samuele Bruni, ha ricevuto dalle mani del sindaco Paolo Calcinaro, il drappo della vittoria. Il priore ha dedicato la vittoria alla sua contrada e al papà, scomparso pochi anni fa, e che il 15 agosto compiva gli anni.

"Pioggia sconfitta, palio stupendo: prima Torre di Palme, seconda Fiorenza. Tra caldo e pioggia - il commento del sindaco Paolo Calcinaro - ce l'abbiamo fatta. Non è mai facile, non è mai scontata. Grazie a tutti i contradaioli, fermani e turisti che ci sono stati vicini in una giornata così pazza". Per Torre di Palme è la settima vittoria. Dunque la contrada si piazza prima nell'albo d'oro della Cavalcata dell'Assunta, seguita da San Bartolomeo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA