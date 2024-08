Quattro denunciati per reati diversi dai carabinieri

Nei giorni scorsi, a Porto San Giorgio (FM), i carabinieri della Stazione durante un controllo a Lido Tre Archi hanno fermato un 32enne albanese, pregiudicato.

L'uomo era gravato da "Daspo Urbano" emesso dal Questore di Fermo con divieto d'accesso a Porto san Giorno per un anno.

Dunque è stato denunciato all'autorità giudiziaria per l'emissione di provvedimenti più restrittivi.

Analoga vicenda ha riguardato un 41enne di Monte San Giusto, denunciato dai Carabinieri di Porto Sant'Elpidio per aver violato il provvedimento emesso dal Questore di Fermo del "Foglio di Via Obbligatorio" dal comune di Porto Sant'Elpidio per la durata di 4 anni.

Un'altra denuncia è scattata a Monterubbiano (FM) dove i carabinieri della locale Stazione, durante un controllo alla circolazione stradale hanno multato un 68enne del posto per aver violato le norme del Codice della strada. L'uomo, durante la stesura del verbale ha tentato la fuga ripartendo in auto a velocità sostenuta, mettendo a serio rischio l'incolumità dei militari, e minacciando gli uomini dell'Arma: ora dovrà rispondere di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Ad Amandola i Carabinieri della locale Stazione, durante un controllo hanno fermato un 54enne di Servigliano trovato in possesso di due impegnative mediche che appartenevano ad un bollettario di un medico del posto che ne aveva denunciato lo smarrimento. Le ricette erano state utilizzate per l'acquisto di potenti medicinali contro l'insonnia, da assumere invece sotto stretto controllo medico per i molteplici effetti avversi.

L'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per uso di atto falso.



