Guardia costiera, 210 controlli in due giorni. Dieci le multe

Due giorni di controlli intensificati lungo tutta la riviera balneare delle Marche. La Guardia Costiera, con l'attività "Mari e laghi sicuri 2024", ha messo in campo 5 mezzi navali e 3 terrestri per vigilare le zone dedicate ai bagnanti e quelle per le imbarcazioni al fine di garantire la sicurezza durante due giornate di grande affluenza turistica. Minime le multe emesse, solo 10.

"L'obiettivo della sicurezza è stato assicurato - spiega l'ammiraglio ispettore Vincenzo Vitale, direttore marittimo delle Marche e comandante della Capitaneria di porto di Ancona -. A fronte dei numerosi controlli effettuati, 210 in due giorni (90 solo a Ferragosto), il numero di sanzioni rilevate è stato decisamente esiguo, circa una decina. Tale circostanza è un chiaro segnale di come sta cambiando l'approccio e la cultura della gente che va per mare, anche grazie allo sforzo di ogni militare che con il proprio impegno ha concorso al raggiungimento dell'obiettivo. Durante la stagione estiva, stiamo registrando un aumento della consapevolezza e della prudenza e del rispetto delle regole da parte dell'utente del mare, soprattutto durante giornate calde come quella di Ferragosto appena trascorsa".

Il 14 agosto Vitale è andato a trovare il personale degli uffici dipendenti di Porto San Giorgio (Fermo), Cupra Marittima (Fermo), Fano e Marotta (Pesaro e Urbino), mentre nel giorno di Ferragosto, al mattino, ha incontrato quelli di Civitanova Marche (Macerata), Porto Recanati (Macerata) e Gabicce (Pesaro e Urbino). Nel pomeriggio è passato alla Sala Operativa del settimo Centro di Coordinamento Regionale delle emergenze in mare, esprimendo vicinanza agli operatori portuali di Ancona, facendo visita agli ormeggiatori, piloti, rimorchiatori e portando i propri saluti e l'augurio ai vigili del fuoco, alla guardia di finanza e all'agenzia delle dogane. I giri si sono conclusi con la visita ad alcune navi da carico e passeggeri presenti in porto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA