Grave incidente a Ferragosto, ferito estratto da pompieri

Un grave incidente stradale a Piobbico (Pesaro e Urbino) con sei persone coinvolte e un incendio che ha distrutto un fienile a Fermo. Sono due dei 60 interventi, i più gravi, che hanno tenuto impegnati ieri i vigili del fuoco delle Marche nella giornata di Ferragosto. In servizio 230 pompieri, per coprire le emergenze del territorio, con le squadre anche del nucleo sommozzatori, nucleo nautico, e quelle per la lotta agli incendi boschivi e la sorveglianza nella zona di Portonovo (Ancona).

L'incidente stradale a Piobbico è avvenuto di pomeriggio, lungo la strada provinciale 257, coinvolte tre automobili e sei persone. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagli per estrarre un ferito dall'abitacolo di uno dei veicoli e affidato alle cure del personale del 118. I mezzi sono stati messi in sicurezza. Sul posto 4 ambulanze, l'elisoccorso e i carabinieri di Urbino per i rilievi.

A Fermo, in contrada Vallasciano, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con quattro autobotti, per un incendio che ha coinvolto un deposito di fieno e attrezzature agricole. Sono attualmente in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA