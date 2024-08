Furti in bocciofila e truffe online, sei denunce

Guida in stato di ebbrezza, consumo di droghe, tre truffe online e due ladri rintracciati e denunciati dopo alcuni furti andati a buon fine, e altri solo tentati, avvenuti il 29 maggio scorso. E' l'esito di controlli e attività di indagine portati a termine dai carabinieri della Compagnia di Macerata.

I furti erano stati commessi tre mesi fa, di notte, alla bocciofila e alla Proloco di Montecassiano (Macerata). Due uomini, dopo aver forzato la porta laterale della bocciofila, erano riusciti ad entrare portando via diverse bottiglie di alcolici e superalcolici. Con le stesse modalità erano riusciti ad entrare anche all'interno dei locali della Proloco, senza riuscire però a prendere nulla. I carabinieri della stazione di Montecassiano, grazie alle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona, sono risaliti ai responsabili: un italiano di 58 anni della provincia di Ascoli Piceno e un 34enne di origine romena residente nella provincia di Teramo.

I due uomini avrebbero tentato un furto, nello stesso giorno, a Treia (Macerata), nella sede del circolo Acli in contrada Camporota. Sono risaliti a loro i carabinieri della stazione di Treia. Anche in quella circostanza era stata forzata la porta posteriore. I ladri erano entrati all'interno del circolo dal quale, dopo aver rovistato tutti gli ambienti, non riuscivano a portare via. Sono stati denunciati per furto e tentato furto continuati.

Sorpresi al volante in stato di ebbrezza, a Macerata, un 46enne di Macerata e un 44enne di origine marocchina. Avevano un tasso alcolico tre volte superiore al limite consentito.

Ritirate le patenti.

Un 29enne di Treia è stato trovato alla guida senza patente.

Un recidivo visto che già in precedenza è stato trovato più volte al volante senza il documento perché gli era stata revocata. Il giovane è stato trovato a Macerata che guidava la Smart di sua madre.

Alla vigilia di Ferragosto è stato arrestato un 22enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Aveva 255 grammi di hascisc. Tre invece le persone segnalate alla prefettura per uso personale di droga non terapeutica.

Attimi di tensione, il 12 agosto, a Corridonia (Macerata) dove i carabinieri sono intervenuti per una lite in un bar. Un 43enne e un 39enne di origine albanese, ubriachi, si sono rifiutati di fornire le generalità ai carabinieri, intervenuti sul posto. Uno ha spintonato i militari per fuggire al controllo. E' stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Tre persone sono state denunciate per truffe online avvenute a Monte San Giusto (Macerata), su un portale di acquisti. Pagata la merce le vittime non hanno ricevuto il prodotto. I carabinieri sono risaliti ai responsabili dal flusso finanziario generato dalla transazione economica, individuando i beneficiari della somma versata dalle parti offese.



