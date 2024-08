Con il tenore Gregory Kunde il via ai concerti lirico-sinfonici

Il primo dei Concerti lirico-sinfonici della 45a edizione del Rossini Opera Festival si terrà domenica 18 agosto alle 15.30 al Teatro Rossini e avrà come protagonista il tenore Gregory Kunde, con Alessandro Cadario alla guida della Filarmonica Gioachino Rossini e il pianista John G. Smith.

Tenore statunitense, Gregory Kunde è apparso sui palcoscenici di tutti i più prestigiosi teatri e sale da concerto della scena internazionale. Collabora regolarmente con i più importanti direttori d'orchestra e registi. Impostosi dapprima nel repertorio belcantistico, approda in anni recenti ai grandi ruoli tenorili verdiani e pucciniani. Debutta in Europa come direttore d'orchestra con Maria di Rohan al Festival Donizetti di Bergamo e dirige inoltre Il barbiere di Siviglia al Teatro La Fenice di Venezia. Nel 2013 ha ricevuto il Premio Bellini d'Oro e il Premio Franco Abbiati come miglior tenore. Nel 2018 a Parma gli è stato conferito il Cavalierato di Verdi.

Presenza frequente al Rossini Opera Festival, ha debuttato nel 1992 in Semiramide e cantato in altre sette produzioni liriche: Armida, Guillaume Tell, Ricciardo e Zoraide, Tancredi, Otello, Ermione e Zelmira.

Nel programma del concerto figurano le rossiniane Sinfonia della Gazza ladra e l'Aire d'Arnold «Asile héréditaire» da Guillaume Tell, l'Overture del Candide e «Maria» da West Side Story di L. Bernstein ed altri brani arrangiati da John G.

Smith: Fly me to the moon (B. Howard), How do you keep the music playing? (M. Legrand / A. e M. Bergman), All of me (G. Marks / S. Simons), When I fall in love e All the way (V. Young / E.

Heyman, J. Van Heusen / S. Cahn) e You make me feel so young (J.

Myrow / M. Gordon).

Il secondo dei Concerti lirico-sinfonici si terrà martedì 20 agosto alle 15.30 al Teatro Rossini, e avrà come voce solista Giorgio Caoduro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA