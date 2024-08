Torna in carcere perché lascia i domiciliari

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Montegranaro (Fermo), dopo un controllo, hanno condotto in carcere un montegranarese di 59 anni. L'uomo è stato denunciato dai militari per evasione dagli arresti domiciliari dove era detenuto per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Per tale motivo l'autorità giudiziaria ha inasprito la misura in atto, sostituendola con il ripristino della custodia in carcere.

Sempre a Montegranaro i carabinieri hanno constatato l'assenza dal proprio domicilio di un romeno di 49 anni, sottoposto al regime degli arresti domiciliari per reati legati allo spaccio di stupefacenti. L'uomo infatti, si era allontanato dall'abitazione dove doveva scontare la pena, senza dare nessuna spiegazione. Denunciato per il reato di evasione, informando prontamente l'autorità giudiziaria.

A Porto Sant'Elpidio, invece, durante un controllo alla circolazione stradale, i militari dell'Arma hanno invece fermato una donna alla guida della propria auto, risultata sequestrata giorni prima perché priva di assicurazione. La donna, una 55enne foggiana è stata denunciata per sottrazione di cose sottoposte a sequestro.



