Sara Blanch è la protagonista del quarto concerto di Belcanto

Sara Blanch sarà la protagonista del quarto dei Concerti di Belcanto in programma al Rof 2024. Si esibirà sabato 17 agosto alle 16 al Teatro Rossini. Saranno proposti brani di Rossini, Bellini e Donizetti. Di Rossini saranno eseguiti la Canzonetta spagnuola «En medio a mis colores», Bolero da «Mi lagnerò tacendo», La pastorella delle Alpi dalle Soirées musicales, Memento homo e Une caresse à ma femme dal Vol. VII Album por les enfants dégourdis dei Péchés de vieillesse, la Cavatina di Adina «Fragolette fortunate» da Adina, il Recitativo «Ah voi condur volete» e Aria di Sofia «Ah donate il caro sposo» dal Signor Bruschino e l'Aria di Fiorilla «Squallida veste, e bruna» dal Turco in Italia.

Di Bellini saranno cantati l'arietta Il fervido desiderio («Quando verrà quel dì») e Per pietà, bell'idol mio da Sei ariette da camera dedicate a Marianna Pollini e l'arietta Vaga luna, che inargenti. Di Donizetti, infine, saranno interpretati La conocchia da Nuits d'été à Pausilippe, nonché, da Soirées d'automne a à l'Infrascata, la canzonetta Amor marinaro e l'arietta Amore e morte.

Soprano, nata a Darmós (Spagna), Sara Blanch ha studiato al Conservatorio del Liceu di Barcellona. Tra gli impegni recenti e futuri: Lucia di Lammermoor a Oviedo e Palermo, Don Pasquale a Barcellona e Siviglia, Policías y ladrones al Teatro de la Zarzuela di Madrid, Ariadne aux Naxos, La clemenza di Tito e Die Zauberflöte al Liceu, Don Giovanni a Perm, Il Turco in Italia e Un ballo in maschera al Real di Madrid, La Fille du régiment al Donizetti Festival di Bergamo, La Bohème a Roma, Hamlet ad Oviedo, un Concerto Rameau diretto da Currentzis a Salisburgo, un Concerto Barocco diretto da Pappano all'Accademia di Santa Cecilia, la Lobgesang diretta da Gatti con l'Orchestra RAI di Torino, Lo sposo di tre e marito di nessuna a Firenze, Le nozze di Figaro a Verona, Ariadne auf Naxos, Orphée et Euridice, The Rake's progress dirette da Gatti al Maggio Musicale Fiorentino, Die Zauberflöte alla Wiener Staatsoper e Messiah all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Un ballo in maschera a Barcellona, I pescatori di perle a Colonia e L'Orontea al Teatro alla Scala.





