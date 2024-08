Rissa fuori da locale, in quattro allontanati da centro Fabriano

Il questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso quattro Dacur, divieti di accesso ai pubblici esercizi e in aree urbane, nei confronti di quattro persone tra i 20 e i 45 anni residenti a Fabriano responsabili di una rissa.

Non potranno accedere al centro di Fabriano e ai locali pubblici per un anno.

L'episodio della rissa risale al 18 luglio scorso, a Fabriano, vicino ad un pubblico esercizio e le quattro persone, due italiani e due di origini albanesi, erano state denunciate.

La rissa era esplosa per vecchi dissapori.

Il provvedimento di allontanamento è stato emesso per la pericolosità sociale e per l'ordine e la sicurezza pubblica visto che è avvenuto in una zona del centro e molto frequentata.

I quattro sono già noti alle forze dell'ordine per reati contro la persona.

"Continua il lavoro della polizia di Stato e di tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio - dice il questore - per garantire la vivibilità del nostro capoluogo e di tutta la provincia per assicurare ai nostri giovani spazi e tempi di divertimento compatibili con una comunità onesta e civile quale la nostra."



