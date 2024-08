La droga di Ferragosto nelle parti intime, arrestato 35enne

La squadra Mobile ha arrestato un 35enne di origine albanese, a Pesaro, trovato con più di mezzo etto di cocaina. L'uomo aveva nascosto la droga, ritenuta il rifornimento per il ponte di Ferragosto, nelle parti intime e all'interno di una camera di hotel dove alloggiava.

I poliziotti, nel corso dei controlli finalizzati a debellare il fenomeno dello spaccio, lo hanno pedinato nei giorni scorsi perché sospettato di gestire uno spaccio di droga in città. Il 35enne era privo di permesso di soggiorno, da un mese alloggia in un hotel del centro cittadino e ha precedenti sempre per droga compiuti in provincia di Rimini.

L'arrestato è stato fermato mentre faceva rientro nella struttura alberghiera, dalla stazione ferroviaria, ed è stato perquisito. Nascosti nelle parti intime aveva un involucro con dentro 60 grammi di cocaina.

Gli agenti hanno esteso il controllo all'hotel dove era diretto e nella sua stanza hanno trovato altri 5,5 grammi di cocaina già suddivisa in sei dosi pronte per essere cedute.

Nella camera di albergo c'erano anche 540 euro in contanti ritenuti i proventi di una attività di spaccio. Questa mattina l'arresto è stato convalidato al tribunale di Pesaro e il gip ha disposto la custodia in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA