Ferragosto segnato dalle mucillagini a Pesaro. Spiagge deserte

Spiagge deserte soprattutto a Pesaro, con le mucillagini che coprono stabilmente giorno e notte lo specchio d'acqua di fronte alla città, ma non solo.

L'agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpam) ha affermato che la qualità del mare lungo la costa pesarese è eccellente, in base ai prelievi effettuati il 5 agosto scorso, ma il problema è che i bagnanti non ne vogliono sapere di entrare in acqua né di frequentare la spiaggia per l'odore non invitante che emanano le alghe depositatesi a riva.

Per cercare di 'tranquillizzare' pesaresi e turisti, stamane il sindaco Andrea Biancani si è tuffato in mare, in località Sottomonte, per dare un segnale di normalità. Al ritorno in spiaggia, ha detto: "Non nego le mucillagini, ma l'acqua è pulita. Io l'ho dimostrato tuffandomi. Certo, ti ritrovi addosso le alghe che non sono frutto dell'inquinamento ma dell'innalzamento delle temperature. E' bene che si sappia però che l'acqua è eccellente, come ci dice Arpam, e non c'è inquinamento. Ci sono le alghe, speriamo che una mareggiata possa portare via questo terzo incomodo e far tornare in acqua i pesaresi e i turisti".

I sindaco ammette che "il disagio c'è e si vede, con le spiagge semideserte. Ma non facciamo allarmismi inutili sulla tossicità delle alghe che non esiste".

L'Arpam dal canto suo assicura che "tutti gli esiti delle analisi microbiologiche effettuate nei 207 punti di campionamento rappresentativi delle Bath Water individuate dalla Regione Marche, ad inizio stagione balneare, sono risultati conformi ai limiti di legge nel mese di luglio 2024; i campioni già prelevati per il mese di agosto, effettuati rispettivamente il 5 e 8 agosto a Pesaro e Macerata come da calendario prestabilito, sono risultati tutti conformi ai limiti di legge, e le relative acque pertanto balneabili, ad eccezione di un punto a Sud della Foce del Fiume Musone, ricampionata in data 07.08.2024 e risultata poi anch'essa conforme".

La presenza delle mucillagini sta modificando anche l'agenda degli appuntamenti per il Ferragosto, giornata notoriamente spesa dai pesaresi in gite fuori città e non per la spiaggia.

Quest'anno, a maggior ragione, le feste in spiaggia sono ridotte al lumicino e i bagnini prevedono pochissime presenze sotto l'ombrellone. Sold out invece gli agriturismi e i ristoranti dell'entroterra per le prenotazioni arrivate dalle famiglie pesaresi che hanno deciso di spostarsi in collina. Il pranzo da asporto è tornato ad essere la scelta più ricorrente dei gruppi che passeranno il ferragosto nei prati del monte Nerone, Carpegna, Catria e monte Petrano.



A Falconara tutto pronto per i fuochi d'artificio in spiaggia

Tutto pronto per lo spettacolo pirotecnico di domani, 15 agosto, una tradizione che ogni anno porta sulla spiaggia di Falconara migliaia di persone. Il Comune si prepara a fronteggiare il grande afflusso di bagnanti schierando in campo polizia locale, volontari del gruppo comunale di protezione civile, personale antincendio del Vab Marche e della Società Nazionale di Salvamento di Ancona e Falconara Marittima. Lo spettacolo pirotecnico prenderà avvio anche quest'anno alle 23, un orario concordato con l'Enac per evitare interferenze con il traffico aereo. I fuochi partiranno dal pontile della zona Disco e saranno visibili lungo tutta la costa da Ancona fino a Montemarciano. In spiaggia, proprio nella zona del pontile, saranno presenti sei addetti della Vab Vigilanza antincendi boschivi, mentre 12 volontari del gruppo comunale di protezione civile di Falconara saranno in servizio in corrispondenza dei sottopassi, per vigilare sull'accesso in spiaggia e sul deflusso di persone al termine dello spettacolo. Lungo le strade, con un'attenzione particolare alla circolazione in via Flaminia, ci saranno 13 agenti della polizia locale dalle 19 all'una di notte, divisi in sei pattuglie. Si occuperanno prevalentemente di viabilità e di tutela dei pedoni durante l'uscita dalla spiaggia. Alcuni agenti saranno presenti anche in zona collinare, specie nei punti più panoramici come il Balcone del Golfo, dove tante persone si ritrovano per vedere la costa dall'alto con il mare illuminato dai bagliori dei fuochi d'artificio. Stretta anche quest'anno la collaborazione con le forze dell'ordine presenti sul territorio, dalla Capitaneria di Porto che sarà in mare e in spiaggia, fino a carabinieri e Guardia di finanza che presidieranno il territorio. Il Parco Kennedy resterà aperto alle auto fino tarda ora, offrendo un'area di sosta in più a servizio di quanti vorranno raggiungere Falconara per passare la serata in spiaggia e assistere ai fuochi d'artificio direttamente dall'arenile.

Ferragosto, 41 pattuglie di forestali in aree naturalistiche

Dispiegate a Ferragosto 41 pattuglie di Carabinieri Forestali a Ferragosto nella regione per vigilare nelle aree ad alta valenza naturalistica ove, come da tradizione, si prevede un elevato afflusso turistico.

Tra le aree maggiormente vigilate il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, il Parco Regionale del Monte Conero, la Gola della Rossa - Frasassi, Monte San Bartolo, Sasso Simone e Simoncello per le quali, statisticamente, si prevede la presenza di un considerevole afflusso turistico.

Una delle principali attività che i Carabinieri Forestali stanno svolgendo, soprattutto per la concomitanza del caldo intenso, è la prevenzione di comportamenti potenzialmente pericolosi per l'innesco di incendi boschivi e la repressione delle relative violazioni, come l'accensione di fuochi all'aperto o l'abbruciamento di residui vegetali che, ricordano i militari,, sono tassativamente vietati dal 1° luglio al 15 settembre.

Inoltre, i Carabinieri Forestali svolgono il fondamentale supporto ai numerosi turisti ed escursionisti che percorrono i sentieri delle montagne, richiamando quei comportamenti che espongono ai pericoli tipici, sempre presenti nei sentieri delle aree naturali, e che spesso diventano le cause di incidenti se non si ha una buona conoscenza degli itinerari e un adeguato equipaggiamento.

I Carabiniri forestali raccomandano ai visitatori di avere un approccio responsabile e consapevole per la fruizione degli ambienti naturali e protetti, di non allontanarsi dai sentieri, di non accendere fuochi, di non introdurre cani nelle aree interdette, di evitare schiamazzi e rumori intensi, di non gettare rifiuti e di segnalare al 1515 o al 112 qualsiasi comportamento scorretto in modo da poter prontamente garantire l'intervento dei Carabinieri Forestali e delle Forze dell'Ordine a tutela della sicurezza delle persone e dell'integrità dell'ambiente.

La Centrale Operativa dei Carabinieri, come sempre, risponderà anche alle segnalazioni dei cittadini al numero di emergenza ambientale 1515 oltre che al 112 ed opererà in costante raccordo con i Comandi Gruppi Carabinieri Forestale e con i Reparti Parco e i relativi Nuclei.

Ferragosto, limiti su vetro e lattine a Porto Sant'Elpidio

Ferragosto in sicurezza, nel Fermano, dopo quella del sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini, arriva anche l'ordinanza del suo omologo di Porto Sant'Elpidio, Massimiliano Ciarpella.

Un'ordinanza che limita vetro e lattine dalle 20 di oggi alle 6 di domani.

Nell'atto del primo cittadino elpidiense si vieta la vendita di bevande in vetro o lattine, che andranno versate su bicchieri di carta o plastica oppure consumate al tavolo. Sarà inoltre vietato portare su aree pubbliche contenitori in vetro, metalli o materiali potenzialmente pericolosi in tutto il territorio comunale, spiagge comprese.

"È Ferragosto, viviamolo in compagnia, divertiamoci, ma - l'appello del sindaco Massimiliano Ciarpella - manteniamo la testa collegata. Non buttiamo via una bella serata con gli eccessi, le condotte pericolose o violente, rispettiamo la città e non la sporchiamo, rispettiamo le persone".

Ferragosto, a vigilare 100 militari della Guardia costiera

Tutto pronto nelle Marche per la vigilanza sul Ferragosto. La Guardia Costiera delle Marche si prepara ad affrontare la giornata mettendo lungo i quasi 200 km di costa di competenza il massimo del proprio sforzo, con quasi 100 militari nella Regione impegnati e ripartiti tra i 13 Uffici marittimi, impiegando 12 delle proprie unità navali assieme ad altrettante pattuglie automontate.

I militari percorreranno tutto il litorale praticabile in stretto coordinamento con le motovedette in mare e le Sale Operative delle Capitanerie di Ancona, Pesaro, San Benedetto, Fano, Civitanova Marche e Porto San Giorgio.

Questo il dispositivo dispiegato nella più importante giornata estiva, che si profila caratterizzata dalla massima presenza antropica su litorale e la fascia marittima adiacente, a massima garanzia della sicurezza di tutti i rispettivi utenti e turisti, affinché possano fruire e godere della giornata consapevoli della vicinanza dei 100 militari della Guardia Costiera regionale delle Marche, e dunque sentirsi tutelati nelle loro attività ludiche grazie alla prossimità dei mezzi navali in mare e del personale lungo la riva.

La Guardia Costiera ricorda a tutti gli utenti del mare, assieme alla massima prudenza, l'osservazione delle regole nelle attività sia di balneazione che di navigazione, affinché entrambe si svolgano nelle rispettive zone riservate, e senza dunque quelle invasioni che provocano, per sistema, un pericolo da non far ricorrere in nessuna circostanza, e sul quale la vigilanza preventiva sarà ferrea.

Viene inoltre raccomandato, a chi intende prendere il bagno dalle imbarcazioni dotate di motore, di gettare l'ancora anche se la sosta è di pochi muniti, spegnere il propulsore e solo dopo bagnarsi; ciò facendolo in assenza di vento ed in condizioni di mare ottimali ed assicurate, nella considerazione che il moto delle eliche o degli idrogetti non è compatibile con chi nuota attorno alla propria imbarcazione; è raccomandato altresì di mantenersi molto vicini alla propria imbarcazione - e di non andare verso le unità estranee che fossero prossime, sempre per gli stessi motivi di sicurezza - in modo da raggiungerla poi con facilità. Ogni procedura diversa da questa costituisce pericolo per se stessi e per gli altri. La Guardia Costiera di Ancona segnala ed esorta di riferirsi per qualsiasi emergenza in mare al proprio numero Unico 1530, per il quale risponde direttamente la Sala Operativa più prossima, oppure al nr. Unico 112 riferito a tutte le emergenze.

Limiti notturni su spiaggia e alcolici a Porto San Giorgio

Ferragosto in sicurezza, arriva l'ordinanza del sindaco di Porto San Giorgio (Fermo), Valerio Vesprini con cui il primo cittadino dispone restrizioni sulla vendita e il consumo di bevande, come pure sull'accesso in spiaggia nelle ore notturne. Musica fino alle 4 del mattino.

Il sindaco Valerio Vesprini ha infatti deciso, di concerto con gli organi preposti, di adottare misure al fine di contribuire ad impedire pericoli per l'incolumità e la quiete pubblica.

L'ordinanza contingibile e urgente prevede il divieto, d'accesso e lo stazionamento in tutte le spiagge dalla mezzanotte del 14 agosto alle ore 6 del 15 agosto, salvo specifici e limitati casi di esclusione. Tra le ore 20 del 14 agosto e le 6 del 15 agosto, vietata la vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore. Nello stesso lasso di tempo divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro, lattine e in metallo, o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, ma anche di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comunque denominate e definibili, delimitate o meno.

Sempre nello stesso lasso di tempo, divieto di detenere qualsiasi genere di contenitore di vetro, lattina o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico.

Resta consentita la consumazione delle bevande, anche alcoliche, all'interno dei pubblici esercizi e nelle aree esterne contigue munite di occupazione di suolo pubblico.

Ferragosto musica fino a notte alta nella costa Picena

Sarà un Ferragosto pieno di eventi quello che si appresta a festeggiare San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Una lunga serie di eventi che andranno avanti fino a domenica prossima. Serata clou quella di domani, con intrattenimento musicale ovunque, nel centro cittadino e nei locali del lungomare.

A tal proposito per la notte di Ferragosto l'amministrazione comunale sambenedettese ha stabilito una proroga fino alle 2:30 dell'orario di diffusione sonora per tutti i locali e nelle aree in concessione (dehors), in deroga alla vigente ordinanza sindacale che disciplina le emissioni sonore in orario notturno.

La deroga si estende anche alla diffusione di voci amplificate come nel caso di dj e vocalist. Restano comunque valide tutte le disposizioni in vigore in materia di inquinamento acustico e tutte le altre limitazioni, disposizioni, esortazioni e sanzioni contenute nell'ordinanza sindacale n° 20.

Sarà festa anche nella vicina Grottammare dove la municipalità ha deciso di allungare fino alle 4 della notte di Ferragosto e di quella successiva (tra il 15 e il 16) il limite massimo per la diffusione di musica.

Civitanova: niente vendita di superalcolici, lattine e vetro

Un Ferragosto all'insegna del divertimento "sano e responsabile", come lo definisce il sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica, per la sua città. Ed è su quadri capisaldi che si fonda l'ordinanza comunale con cui l'amministrazione vieta l'ingresso nelle spiagge libere dalle ore 21 del 14 agosto fino alle ore 6 del 15 agosto.

E in questo arco temporale sarà vietata anche la detenzione e la vendita di superalcolici, ma da questo divieto sono esclusi il servizio di somministrazione e il consumo al tavolo, negli spazi specifici deputati all'attività di somministrazione e ristorazione.

Ma sarà vietata anche la vendita di qualsiasi altra bevanda contenuta in lattine, bottiglie o altro materiale atto ad offendere. "Confido, come sempre, nella collaborazione di tutti, a partire dai locali civitanovesi - dice il sindaco - e li invito ad esporre al pubblico un cartello con l'indicazione dei divieti e degli orari in cui questi saranno in vigore".

"Invito residenti e visitatori, a collaborare nel rispetto della città, evitando di abbandonare rifiuti lungo le strade e in spiaggia", aggiunge Ciarapica. Che non manca di raccomandarsi, per chi si mette al volante, una guida prudente.

A vigilare ci sarà una task force tra forze dell'ordine e polizia municipale.

