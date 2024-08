Ferragosto, a vigilare 100 militari della Guardia costiera

Tutto pronto nelle Marche per la vigilanza sul Ferragosto.

La Guardia Costiera delle Marche si prepara ad affrontare la giornata mettendo lungo i quasi 200 km di costa di competenza il massimo del proprio sforzo, con quasi 100 militari nella Regione impegnati e ripartiti tra i 13 Uffici marittimi, impiegando 12 delle proprie unità navali assieme ad altrettante pattuglie automontate.

I militari percorreranno tutto il litorale praticabile in stretto coordinamento con le motovedette in mare e le Sale Operative delle Capitanerie di Ancona, Pesaro, San Benedetto, Fano, Civitanova Marche e Porto San Giorgio.

Questo il dispositivo dispiegato nella più importante giornata estiva, che si profila caratterizzata dalla massima presenza antropica su litorale e la fascia marittima adiacente, a massima garanzia della sicurezza di tutti i rispettivi utenti e turisti, affinché possano fruire e godere della giornata consapevoli della vicinanza dei 100 militari della Guardia Costiera regionale delle Marche, e dunque sentirsi tutelati nelle loro attività ludiche grazie alla prossimità dei mezzi navali in mare e del personale lungo la riva.

La Guardia Costiera ricorda a tutti gli utenti del mare, assieme alla massima prudenza, l'osservazione delle regole nelle attività sia di balneazione che di navigazione, affinché entrambe si svolgano nelle rispettive zone riservate, e senza dunque quelle invasioni che provocano, per sistema, un pericolo da non far ricorrere in nessuna circostanza, e sul quale la vigilanza preventiva sarà ferrea.

Viene inoltre raccomandato, a chi intende prendere il bagno dalle imbarcazioni dotate di motore, di gettare l'ancora anche se la sosta è di pochi muniti, spegnere il propulsore e solo dopo bagnarsi; ciò facendolo in assenza di vento ed in condizioni di mare ottimali ed assicurate, nella considerazione che il moto delle eliche o degli idrogetti non è compatibile con chi nuota attorno alla propria imbarcazione; è raccomandato altresì di mantenersi molto vicini alla propria imbarcazione - e di non andare verso le unità estranee che fossero prossime, sempre per gli stessi motivi di sicurezza - in modo da raggiungerla poi con facilità. Ogni procedura diversa da questa costituisce pericolo per se stessi e per gli altri. La Guardia Costiera di Ancona segnala ed esorta di riferirsi per qualsiasi emergenza in mare al proprio numero Unico 1530, per il quale risponde direttamente la Sala Operativa più prossima, oppure al nr. Unico 112 riferito a tutte le emergenze.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA