Ferragosto, 41 pattuglie di forestali in aree naturalistiche

Dispiegate a Ferragosto 41 pattuglie di Carabinieri Forestali a Ferragosto nella regione per vigilare nelle aree ad alta valenza naturalistica ove, come da tradizione, si prevede un elevato afflusso turistico.

Tra le aree maggiormente vigilate il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, il Parco Regionale del Monte Conero, la Gola della Rossa - Frasassi, Monte San Bartolo, Sasso Simone e Simoncello per le quali, statisticamente, si prevede la presenza di un considerevole afflusso turistico.

Una delle principali attività che i Carabinieri Forestali stanno svolgendo, soprattutto per la concomitanza del caldo intenso, è la prevenzione di comportamenti potenzialmente pericolosi per l'innesco di incendi boschivi e la repressione delle relative violazioni, come l'accensione di fuochi all'aperto o l'abbruciamento di residui vegetali che, ricordano i militari,, sono tassativamente vietati dal 1° luglio al 15 settembre.

Inoltre, i Carabinieri Forestali svolgono il fondamentale supporto ai numerosi turisti ed escursionisti che percorrono i sentieri delle montagne, richiamando quei comportamenti che espongono ai pericoli tipici, sempre presenti nei sentieri delle aree naturali, e che spesso diventano le cause di incidenti se non si ha una buona conoscenza degli itinerari e un adeguato equipaggiamento.

I Carabiniri forestali raccomandano ai visitatori di avere un approccio responsabile e consapevole per la fruizione degli ambienti naturali e protetti, di non allontanarsi dai sentieri, di non accendere fuochi, di non introdurre cani nelle aree interdette, di evitare schiamazzi e rumori intensi, di non gettare rifiuti e di segnalare al 1515 o al 112 qualsiasi comportamento scorretto in modo da poter prontamente garantire l'intervento dei Carabinieri Forestali e delle Forze dell'Ordine a tutela della sicurezza delle persone e dell'integrità dell'ambiente.

La Centrale Operativa dei Carabinieri, come sempre, risponderà anche alle segnalazioni dei cittadini al numero di emergenza ambientale 1515 oltre che al 112 ed opererà in costante raccordo con i Comandi Gruppi Carabinieri Forestale e con i Reparti Parco e i relativi Nuclei.



