Commercio abusivo, doppio sequestro della Polizia locale a Fano

Intercettati due venditori ambulanti, prima in via Faà Di Bruno, nei pressi dei bagni Imperial, poi nella zona dello stabilimento Islamorada dalla polizia locale di Fano. I due venditori sono fuggiti tra i bagnanti prima di poter essere identificati: su di loro sono in corso indagini da parte degli agenti.

Il materiale abbandonato dai due, ora preso in carico dalla Polizia locale, consiste in 30 bandane, 32 elastici, 10 cappelli, 840 collanine di vari modelli e 75 vestiti.



