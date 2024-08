Sono stati fissati per sabato 17 agosto, a Polverigi (Ancona) i funerali di Marco Torcianti e Sara Ragni, i due ciclisti morti ieri a Senigallia, investiti da un'automobile. La cerimonia si terrà alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di San Antonio Martire. La camera ardente sarà allestita da venerdì alle ore 14.30 nella casa funeraria Pieroni, in via Marconi 112, a Falconara Marittima (Ancona).





