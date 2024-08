Avvicendamento al vertice della Guardia di Finanza a Pesaro

Cerimonia di avvicendamento oggi nella carica di Comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di finanza tra il Tenente Colonnello Tommaso Commissione e il Tenente Colonnello Luigi Sorrentino, presso la sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro.

Sorrentino, 39 anni, di origini campane, coniugato con una figlia, laureato in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, giunge dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Treviso, dove ha ricoperto l'incarico di Comandante del Gruppo Tutela Finanza Pubblica quale responsabile delle attività volte al contrasto dell'evasione e delle frodi fiscali nonché degli illeciti in materia di spesa pubblica. Dopo gli studi presso la Scuola Militare Nunziatella e l'Accademia, dal 2008 al 2024, ha prestato servizio presso Reparti territoriali del Corpo ubicati alla sede di Gela, Giugliano in Campania, Trento e, infine, Treviso maturando diverse esperienze operative nei vari settori della missione istituzionale.

Il Tenente Colonnello Tommaso Commissione, destinato al Gruppo di Ravenna in qualità di Comandante, ha ricoperto, dal suo arrivo a Pesaro nel gennaio 2020, per un anno e mezzo l'incarico di Comandante di Gruppo, contestualmente, per circa cinque mesi, anche a quello di Comandante Provinciale. Ha guidato il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pesaro negli ultimi tre anni durante i quali ha condotto delicate indagini di polizia giudiziaria, coordinate dalla Procura della Repubblica di Pesaro, dalla Dda di Ancona e dalla Procura Europea - Eppo, in materia di abusivismo finanziario (operazione Green Scam), traffico di sostanze stupefacenti (operazioni White Mule e Affari di Famiglia), associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e ai reati informatici (operazione Easy Slot), truffa aggravata ai danni dello Stato e dell'Unione Europea (La Giostra si è fermata), nonché in materia di frodi fiscali e reati fallimentari, reati contro la pubblica amministrazione e indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Nel suo indirizzo di saluto, il nuovo Comandante ha ringraziato la Superiore Gerarchia per la fiducia accordatagli nel conferimento del prestigioso incarico, assicurando il massimo impegno a garantire la cornice di sicurezza economico finanziaria necessaria al sano sviluppo del tessuto imprenditoriale e dell'economia del territorio, nonché per affermare i principi di legalità, giustizia ed equità.

II Comandante Provinciale, Col. t.ST Paolo Brucato, ha ringraziato Commissione per l'attività svolta sempre con assoluta dedizione e sincero attaccamento all'Istituzione e ha rivolto un augurio di "buon lavoro" nel nuovo incarico, auspicando che possa cogliere ulteriori successi, nell'interesse dell'Istituzione e del Paese.



