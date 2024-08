Aggredito il presidente del consiglio comunale di Monte Urano

Cerca di placare un esagitato che inveisce contro i passanti e viene picchiato. E' la disavventura capitata ieri sera al presidente del consiglio comunale di Monte Urano (Fermo), Massimo Mazzaferro.

Poco dopo la mezzanotte, un uomo di circa 30 anni, volto noto alle forze dell'ordine, ha dato in escandescenza in piazza Matteotti, all'altezza della zona Piantine, abituale luogo di incontro per i monturanesi. L'uomo ha iniziato a urlare e inveire contro i passanti che sono stati costretti ad allontanarsi. Da quelle parti si trovava anche Mazzaferro che, vista la situazione, si è avvicinato all'uomo nel tentativo di tranquillizzarlo. Ma quest'ultimo, di tutta risposta, dopo aver inveito contro il presidente, lo ha colpito al volto con dei pugni.

Mazzaferro è riuscito a restare in piedi e solo l'intervento di alcuni passanti ha messo fine all'aggressione che, però, ha costretto il presidente a ricorrere alle cure mediche del Pronto soccorso di Fermo. Le sue condizioni, comunque, non destano fortunatamente particolari preoccupazioni.



